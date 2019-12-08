Порошенко готов пройти полиграф в прямом эфире

Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале Прямой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 12 августа.

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на Прямом канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на Прямом канале", – сказал Порошенко на брифинге после допроса.

Также он заявил о попытках рейдерского захвата телеканала Прямой.

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата Прямого канала, инициатором которого является господин Портнов (бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – ред.)", – сказал Порошенко.

Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР больше трех месяцев " предпринимает попытки терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению Прямым каналом", – добавил Порошенко.

Ранее в понедельник директор ГБР расследований Роман Труба сообщил, что следующий допрос Петра Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. По его словам, "это совсем не страшно".

Как сообщалось, Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой. Первый допрос бывшего президента состоялся 25 июля, хотя его вызывали еще 17 числа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net