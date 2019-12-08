В Иране заявил о готовности к захвату любых судов

Иран способен в любой время захватить любое судно, в том числе те, которые сопровождают корабли ВМФ США и Великобритании. Об этом сказал телеканалу Аl-Mayadeen командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али-Реза Тангисири, сообщает Интерфакс в понедельник, 12 августа.

Он отметил, что появление израильских военных кораблей в Персидском заливе может привести к войне в регионе.

По словам адмирала, ВМС КСИР обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе и иностранные военные корабли там не нужны. Иран будет обеспечивать безопасность Ормузского пролива до тех пор, пока он способен экспортировать нефть, добавил Тангисири.

США и Великобритания разрабатывают различные сценарии для того, чтобы узаконить свое присутствие в Персидском заливе, считает он. По мнению адмирала, это США устраивают нападения на нефтяные танкеры близ иранских вод, чтобы затем обвинить в этом Тегеран.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

Позже стало известно, что Великобритания объявила о присоединении к инициированной Вашингтоном международной коалиции.

В свою очередь Иран в начале августа захватил еще один танкер, который якобы принадлежит Ираку.

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Источник: korrespondent.net