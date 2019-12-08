На Закарпатье мальчик устроил ДТП с восемью пострадавшими

В Закарпатской области произошло ДТП с участием 12-летнего водителя квадроцикла, который протаранил Skoda Octavia. В аварии пострадали восемь человек, сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 12 августа.

Отмечается, что накануне днем поступило сообщение о госпитализации в Тячевскую больницу восьми человек, трое из которых – дети. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате аварии, которая произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района.

Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.

"В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля – 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 года. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение", – говорится в сообщении полиции.

По факту ДТП, повлекшего пострадавшим тяжелые травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, не имеет на это права, возбуждены уголовные производства (ч.2 ст.286, ч.1 ст.287 УК Украины). Автотранспорт помещен на штрафплощадку.

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Ранее в городе Сарны Ровенской области легковой автомобиль Skoda Oktavia сбил насмерть 34-летнего велосипедиста. За рулем машины был 15-летний подросток без водительского удостоверения, который к тому же оказался пьян. Автомобиль он взял у отца покататься.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный подросток на угнанном авто протаранил машину патрульных. Один правоохранитель пострадал.

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Источник: korrespondent.net