Керчь частично осталась без воды из-за аварии

В аннексированном Крыму город Керчь частично остался без воды из-за аварий на водоочистной станции и канализационной насосной. Об этом сообщает Керчь.ФМ в понедельник, 12 августа.

"С середины ночи 12 августа половина Керчи осталась без воды. Как сообщили в водоканале, произошли сразу две серьезные аварии – на канализационной насосной и на водоочистной станции", – говорится в сообщении.

Другой местный ресурс Kerch.com.ru сообщает, что поломка произошла на водонасосной станции в поселке Бондаренково – вышел из строя старый насос.

"На данный момент в керченском водоканале рабочие своими силами пытаются восстановить насос. Если им это удастся, керчане получат воду приблизительно в 18 часов", – пишет издание со ссылкой на коммунальщиков.

Но если отремонтировать насос не получится, то новые водонасосные станции в Керчь будут везти из Красноперепопа и Феодосии. Издание сообщает, что в этом случае воду дадут во вторник. Пока же воду горожанам будут давать на водовозках. Их на всю Керчь только четыре штуки.

Напомним, новые власти Украины не планируют восстанавливать водоснабжение аннексированного Крыма. Об этом заявил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

Как сообщалось, ранее до 85% пресной воды Крым получал из Днепра.

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Источник: korrespondent.net