Скифское золото и оружие: на Полтавщине нашли уникальные вещи

В селе Бельск Полтавской области во время раскопок под руководством профессора ХНУ им. В.Н. Каразина Ирины Шрамко нашли золотые украшения, оружие и другие предметы скифского периода. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА в понедельник, 12 августа.

Находки сделали в воскресенье, 11 августа, а теперь они демонстрируются в Бельске на локации этнофестиваля Гелонфест.

"Уникальность находки в том, что это захоронение не ограблено, его не успели повредить "черные археологи", - сказано в сообщении.

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Источник: korrespondent.net