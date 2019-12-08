В полиции рассказали, почему не могут справиться с янтарной мафией

Усилий полиции недостаточно для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря в Житомирской области. Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс. Об этом сказал глава Нацполиции Сергей Князев в ответ на критику президента Владимира Зеленского, сообщает ЛИГА.net в понедельник, 12 августа.

Князев рассказал, что в городе Сарны создано подразделение Нацгвардии для борьбы с незаконной добычей янтаря.

"А мне говорят, что Нацгвардия тоже в этой схеме… Мне говорят, что они считают машины, сколько машин выезжает", – перебил Князева президент.

"Возможно, и так, господин президент", – ответил глава Нацполиции.

"Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это", – продолжил Князев.

При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна реагировать также общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил.

Глава Нацполиции также заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил охраны недр, так как сейчас это преступление, по его словам, не относится к категории тяжких. Это, как уверяет чиновник, "существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса".

"Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", – сказал Князев.

Кроме того глава Нацполиции заявил, что за осуществление операций, связанных со сбытом янтаря, уголовная ответственность "на сегодняшний день вообще не предусмотрена".

Таким образом сейчас, как признался Князев, к ответственности привлекаются рядовые исполнители, "а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, ответственности избегают".

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря во время поездки в Житомирскую область. Президент потребовал уволить главного лесника Житомирской области, руководителей полиции нескольких районов, а также начальников СБУ в трех регионах. Ни к главе Нацполиции, ни к главе МВД он такого требования не выдвинул.

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Источник: korrespondent.net