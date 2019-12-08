Яйца и детектор лжи. Как Порошенко на допрос ходил

Всего в Государственном бюро расследований зарегистрировано12 производств, в которых фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко.

Важно – во всех делах Порошенко свидетель, ни одно подозрение или обвинение ему не предъявлено.

Большинство из дел открыто по заявлениям Андрея Портнова - бывшего заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича. ГБР все эти заявления старательно регистрирует, а теперь вызывает Порошенко на допросы.

Допросы бывшего президента обычно сопровождаются митингами его соратников и критиков, а также попытками столкновений. Первый допрос Порошенко закончился нападением на его машину бывших ветеранов АТО, второй – попыткой бросить в него яйца.

О чем дела

Первое производство ГБР относительно Порошенко касается прохода украинских кораблей через Керченский пролив, который закончился захватом украинских моряков россиянами. Открыто оно по заявлению Портнова, который утверждает, что пятый президент совершил “государственную измену”, отправив украинские корабли через украинский Керченский пролив для обороны украинского Азовского моря.

Второе производство – продажа бывшим главой государства предприятия Кузня на Рыбальском Сергею Тигипко. Портнов утверждает, что Порошенко не заплатил налоги с этой сделки, а средства, якобы вывел на кипрский офшор.

Третье производство – неуплата налогов при покупке телеканала Прямой. Заявитель тоже Портнов. При этом официальный собственник медиа – бывший представитель Партии Регионов Владимир Макеенко. Но Портнов утверждает, что Макеенко подставное лицо, а настоящий владелец якобы именно Порошенко.

Еще ДБР расследует возможную помощь Порошенко при бегстве из Украины скандального судьи Николая Чауса, подозреваемого в коррупции. Влияние на суды и органы судебного самоуправления – это вообще отдельная когорта дел, в которых функционирует Порошенко.

Также есть дела о якобы незаконном назначении Верховной Радой правительства Владимира Гройсмана, незаконном завладении базой Ивушка Украинского общества слепых и так далее.

Порошенко все эти дела называет высосанным из пальца “юридическим троллингом”.

Новый допрос

В понедельник, 12 августа, Порошенко пришел на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Поддержать экс-президента пришли его младшие дети – сын Михаил, дочери Александра и Евгения – и их друзья. Некоторые из них держат символику партии Европейская солидарность, а также плакаты "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова – Труба". Последнюю фразу дети скандировали.

Также возле ГБР проходил митинг противников Порошенко.

Допрос продолжался около 2 часов. Адвокат Порошенко Игорь Головань утверждает, что следователи сами не понимают, какое именно уклонение от уплаты налогов было, сколько средств не заплачено и тому подобное.

"Я вам скажу, что там вообще не о чем говорить. Петр Алексеевич был как свидетель. Насколько мог, дал исчерпывающие ответы. Устроят ли они следователей, увидим", - сказал юрист.

По его словам, главная задача уголовных дел против Порошенко - это давление на него и его политическую силу. При этом адвокат выразил уверенность, что украинские правоохранительные органы находятся под внешним контролем.

"Следователи ГБР очень стесняются своих вопросов и там есть чего стесняться, потому что они очень ярко демонстрируют, насколько господа следователи разбираются в тех вопросах, по которым допрашивали", - сказал Головань.

Он добавил, что кроме того Порошенко "перевыполнил план", потому что принес дополнительные ответы на вопросы для предварительного допроса касающегося продажи завода Кузница на Рыбальском.

После допроса Порошенко пытались забросать тухлыми яйцами, когда он вышел из здания ГБР. Но в самого политика так и не попали.

Версия Порошенко

По словам пятого президента Украины, он не имеет отношения к каналу Прямой, по поводу которого его допрашивали. Сам допрос экс-президент назвал "провокацией и шоу".

Порошенко также поблагодарил своих сторонников, которые "сорвали сценарий информационной атаки на наше государство, которая осуществлялась при непосредственном участии ГБР".

Детектор лжи

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что для слудующих допросов Порошенко могут использовать детектор лжи.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба.

Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований, поэтому сам готов пройти полиграф, но только в эфире телеканала Прямой.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи в прямом эфире", - сказал экс-президент.

Порошенко отметил, что предложил эту идею в ГБР, но у следователей не было "большого энтузиазма" по этому поводу.

Источник: korrespondent.net