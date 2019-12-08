В декларации главы НБУ нашли нарушения на миллионы

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции установило декларирование недостоверных сведений в декларациях главы Национального банка Якова Смолия. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в понедельник, 12 августа.

По результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы установлено, что он внес недостоверные сведения о стоимости на момент приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и женой на банковских счетах.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", - уточнили в НАПК.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия новым главой Нацбанка 15 марта 2018 года. До этого он занимал пост замглавы центробанка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net