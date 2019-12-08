В Мариуполе словесная перепалка переросла в поножовщину

В Мариуполе, в Донецкой области, во время словесного конфликта с прохожими злоумышленник достал нож, ударил им оппонентов и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в понедельник, 12 августа.

Два местных жителя с ножевыми ранениями были госпитализированы в больницу в Центральном районе города. Полиция выяснила, что мариупольцы стали жертвами одного злоумышленника, который с ножом в руках набросился на них на одной из улиц города.

Пострадавшие описали внешность нападавшего, его приметы и имя, которое узнали в ходе конфликта. Полицейские нашли и опросили свидетелей, просмотрели дела ранее судимых лиц, которые подходили под описание подозреваемого, и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 28-летний мужчина.

Подозреваемого обнаружили в Приморском районе города. Фигурант выбросил нож в море. Подозреваемый задержан.

По факту нападения открыто уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что ранее в элитном ресторане Киеве посетители устроили драку с ножами и вилками.

Также сообщалось, что в Киеве конфликт в магазине закончился поножовщиной.

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Источник: korrespondent.net