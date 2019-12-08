Увольнения за янтарь. Зеленский на Житомирщине

Владимир Зеленский продолжает свои поездки регионами Украины, которые, как правило, заканчиваются критикой местных чиновников. На этот раз он добрался до Житомирской области, где представил нового руководителя ОГА, и призывал к очередным увольнениям.

В центре внимания президента была проблема с незаконной добычей янтаря.

Корреспондент.net следил за поездкой Зеленского и новой частью шоу “президент против чинушей”.

Всех уволить

Зеленский во время совещания в Житомире по незаконной добычи янтаря призывал к увольнению местного руководителя полиции, СБУ и лесного хозяйства.

"Возможно, вы нормальный человек, в схеме не были, но вы ничего не можете сделать с янтарными пиратами", - обратился президент к начальнику полиции региона Вячеславу Печененко.

Но больше всего досталось руководителю Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрею Куринскому.

Президент не стал слушать доклад заместителя прокурора области Олега Мостиховского о противодействии схемам в добыче янтаря, а сразу спросил, знают ли тут Куринского.

Зеленский отметил, что, по его информации, схему незаконной добычи янтаря в регионе контролирует именно Куринский.

"Вы в этой схеме, мне пишут. У меня есть статистика. Все решается через вас", - обратился президент к чиновнику, который был в зале.

Куринский ответил, что подобная информация является клеветой. Но Зеленский призвал его уйти в отставку.

"Вы сколько лет работаете? Пять лет. Это все при вас получается. Понимаете? Пять лет хищения. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами освободиться? Когда надо? Надо было пять лет назад. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Да. Спасибо", - сказал президент.

Также Зеленский призвал уволить местного руководителя СБУ и Национальной полиции.

Обычная картина для Житомирской области

Янтарная проблема

С 2014 года в Украине СМИ и правоохранительные органы регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Несколько раз в этих регионах были столкновения между силовиками и нелегальными старателями.

В 2017 году Верховная Рада отклонила проект закона о добыче и реализации янтаря. Документ должен урегулировать добычу янтаря и легализовать старателей.

Общая схема легализации добычи янтаря, предложенная в проекте закона, заключалась в предоставлении разрешений на работу старателям.

Областные советы и профильные органы государственной власти должны разрабатывать программы добычи янтаря и рекультивации территорий.

Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в не только в Житомирской, а и в Ровенской и Волынской областях.

"Обращаюсь к господину Князеву (глава Нацполиции) и Баканову (и.о. главы СБУ). Итак, Ровенская область: Рокитновский, Дубровицкий, Володимирецкий, Заречненский и Сарненский районы - руководителей райотделов (полиции ), пожалуйста, увольте. Они не помогают нашей стране, а потом мы разберемся, кто в схеме из них, а кто нет. Житомирская область - Олевский и Овручский районы и Волынская область - Ратновский и Любашевский районы. Это я к господину Князеву.

К господину Баканову - меняйте глав СБУ в трех областях: Ровенская, Волынская и Житомирская области", - сказал Зеленский.

Заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает, что Украина могла бы официально получать миллиарды долларов за добычу янтаря, а взамен варварскими методами драгоценные камни добывают незаконно и вывозят за границу.

Источник: korrespondent.net