Супермаркет в Киеве продавал дневники с картой Украины без Крыма

Дневники с картой Украины без Крыма продавали в сети гипермаркетов Metro. Об этом сообщил представитель Центра общественного здоровья Украины Владимир Бируля в понедельник, 12 августа.

Он рассказал, что инцидент произошел около месяца назад в Киеве, тогда же в Metro сообщили, что изъяли из продажи все дневники. Однако дневники снова появились на полках гипермаркета - Бируля смог его приобрести 11 августа.

На своей официальной странице Metro отметило, что дневники без АР Крым были изъяты из продажи еще месяц назад.

"Службой безопасности компании установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ Мetro снаружи третьим лицом и выставлен на полку к другими дневниками данного производителя. Через 30 минут после этого, клиент приобрел данный дневник", - говорится в сообщении.

Тем не менее, в Metro не объяснили, каким образом дневник могли продать в августе, если изъяли из продажи еще в июле.

Производитель дневников без Крыма компания Папирус отметила, что тираж таких дневников вышел из-за "нарушения процедуры проверки дизайнов", что заметили сразу. Тогда компания якобы направила обращение ко всем дистрибьюторам о снятии товара с продажи и возврате поставщику для утилизации.

Напомним, что ранее сайт о выборах в ЕC показал Украину без Крыма.

Также сообщалось, что в аэропорту Борисполь показывали карту Украины без Крыма.

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Источник: korrespondent.net