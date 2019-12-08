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12. 08. 2019

В ГПУ явился замглавы Администрации Порошенко

Бывший заместитель главы администрации президента Петра Порошенко Алексей Филатов в понедельник, 12 августа, прибыл в Генпрокуратуру Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я такого статуса (подозреваемого - ред.) не имею. Никто мне сообщения о подозрении не вручал… Я пришел сюда на самом деле в своих адвокатских вопросах, а также разобраться с тем, что за бардак творится в помещениях Генеральной прокуратуры", - сказал Филатов.

Как известно, на 12 августа в ГПУ для уведомления о подозрении в деле о расхищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков были вызваны экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-замглавы АП Филатов и совладелец инвестгруппы ICU Константин Стеценко.

Согласно повестке на сайте ГПУ, Филатова вызывали для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года, а также для участия "в других процессуальных и следственных действиях".

Как сообщалось, сегодня состоялся второй допрос Порошенко в Госбюро расследований по делу о продаже телеканала Прямой.

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Источник: korrespondent.net

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