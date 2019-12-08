Подполковник фискальной службы попался на крупной взятке

Служба безопасности Украины поймала на взятке старшего оперуполномоченного главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 12 августа.

Оперативники установили, что подполковник налоговой милиции требовал у предпринимателя триста тысяч гривен за не открытие уголовного производства по факту выявленных при проверке нарушений финансового законодательства.

Для передачи неправомерной выгоды налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого жителя Мелитополя.

Сотрудники СБУ задокументировали передачу через посредника первой части "транша" в сумме 4 тысяч долларов США и 26 тысяч гривен. После этого правоохранители задержали налоговика в одном из кафе Мелитополя.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что ранее СБУ задержала троих военных при продаже 12 гранатометов.

Также сообщалось, что в СБУ рассказали о новой системе по борьбе с рейдерством.

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Источник: korrespondent.net