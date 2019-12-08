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12. 08. 2019

В Черноморске в квартире нашли два трупа

Полиция обнаружила два трупа в квартире в Черноморске, Одесская область. Об этом сообщает местный портал 04868.com.ua в понедельник, 12 августа.

Инцидент произошёл 11 августа. Соседи почувствовав трупный запах в подъезде обратились к сотрудникам Черноморского отделения полиции.

Прибывшие правоохранители в ходе проверки, в одной из квартир, по адресу проспект Мира, 43 обнаружили тела двух мужчин в возрасте примерно 30-35 лет со следами насильственной смерти. По предварительной информации, тела пролежали больше недели.

По факту случившегося ведутся следственные мероприятия.

Напомним, что ранее в Мариуполе словесная перепалка переросла в поножовщину.

Также сообщается, что в Харькове в ванной утонул годовалый ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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