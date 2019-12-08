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12. 08. 2019

От удара молнии сгорели 40 домов на колесах

В муниципалитете Вентальо в Каталонии, Испания, из-за удара молнии начался масштабный пожар. Об этом сообщает El Periodico в понедельник, 12 августа.

Пожар, возникший в результате удара молнии на автостоянке, перекинулся на 40 автомобилей. Он охватил пространство площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожарная служба сообщила, что огонь вспыхнул около шести часов утра. Было мобилизовано шесть пожарных бригад.

Напомним, что ранее в Запорожье на АЗС прогремел взрыв, есть пострадавшие.

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Источник: korrespondent.net

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