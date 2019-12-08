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12. 08. 2019

Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства

Президент Владимир Зеленский изменил состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Об этом свидетельствует его указ №593/2019.

"... утвердить новый персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства", - говорится в документе.

Согласно указу, в состав Комиссии вошли:

  • Днепров Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, Председатель Комиссии;
  • Моисеев Максим Викторович - заместитель Руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель Председателя Комиссии;
  • Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
  • Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер (по согласованию);
  • Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию);
  • Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь Комиссии;
  • Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
  • Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;
  • Либванова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию);
  • Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель Председателя Государственной миграционной службы Украины;
  • Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обухивского района "Союз свободных духом" (по согласованию);
  • Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;
  • Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;
  • Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.

Отметим, за время президентства Зеленский уже несколько раз издавал указы о присовении украинского гражданства иностранцам. В последний раз - 18 июля - он предоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.

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Источник: korrespondent.net

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