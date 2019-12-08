С начала года корью заболели более 57 тысяч украинцев

С начала года корью в Украине заболели более 57,1 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в понедельник, 12 августа.

Так, в течение 32-й недели 2019 года (28 июля по 9 августа) зафиксирован 261 новый случай заболевания. Больше новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (41 больной: 34 взрослых и 7 детей), Киевской (20: 17 взрослых и 3 детей), Херсонской (18: 14 взрослых и 4 ребенка), Хмельницкой (17: 9 взрослых и 8 детей) и Волынской (15: 7 взрослых и 8 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 9 августа 2019) корью заболели 57 тыс. 107 человек - 26 тыс. 910 взрослых и 30 тыс. 197 детей, от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Как сообщалось, уровень заболеваемости корью начал снижаться в мае, когда недельный показатель достигал 2300 человек. В последние недели фиксируется не более нескольких сотен заболевших.

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Источник: korrespondent.net