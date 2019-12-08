ГПУ мешает расследованию дел Майдана - Горбатюк

Расследования дел Майдана могут быть уничтожены из-за реорганизации отделов. Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Громадское в понедельник, 12 августа.
В сети появилась фотография приказа №39 от 8 августа, в котором говорится о ликвидации отдела криминалистического сопровождения досудебного расследования и информационно-аналитической работы. Отдел входил в структуру управления специальных расследований, которое занимается делами Майдана.
Вместо отдела будет создано Управление организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории.
"Это разрушает существующий налаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, а и к уничтожению расследований", - считает Горбатюк.
Он опасается, что в новом управлении не будет руководителя группы прокуроров Алексея Донского, а вместо него заместитель генпрокурора Сергей Кизь якобы собирается назначить подконтрольных ему людей, не занимавшихся делами Майдана.
Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган отрицает обвинения Горбатюка.
"Сергей Горбатюк сливает документы. Где результаты работы?" - сказала она в комментарии журналистам.
Ранее в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.
Также генпрокурор Юрий Луценко рассказал, когда будет суд по расстрелам на Майдане.
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Источник: korrespondent.net
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