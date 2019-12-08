В Киеве и Одессе массовые "минирования"

Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве и Одессе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 12 августа.

Так, в столице проверяется сообщение о минировании детских садов, аэропортов, железнодорожного вокзала, мостов и других зданий.

Один из очевидцев рассказал, что на центральном железнодорожном вокзале прошла эвакуация пассажиров из здания, но пассажиры могут садиться в прибывшие поезда.

В Одессе сотрудники полиции также проверяют сообщение о массовом минировании ряда объектов на территории города.

На местах работают взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции, кинологи и работники ГСЧС. Проводятся проверки.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в центре Киева возле здания Кабмина взрывотехники уничтожили муляж взрывного устройства.

Также в полицию прислали на электронную почту сообщение о закладке взрывчатки в Харькове. Тогда речь шла о 17 зданиях, включая аэропорт, железнодорожные и автостанции, железнодорожный вокзал, станции метро и т.д.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net