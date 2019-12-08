Лента RSS
Подписаться на ленту
12 августа 2019, понедельник, 20:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
12. 08. 2019

В Киеве и Одессе массовые "минирования"

Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве и Одессе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 12 августа.

Так, в столице проверяется сообщение о минировании детских садов, аэропортов, железнодорожного вокзала, мостов и других зданий.

Один из очевидцев рассказал, что на центральном железнодорожном вокзале прошла эвакуация пассажиров из здания, но пассажиры могут садиться в прибывшие поезда.

В Одессе сотрудники полиции также проверяют сообщение о массовом минировании ряда объектов на территории города.

На местах работают взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции, кинологи и работники ГСЧС. Проводятся проверки.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что в центре Киева возле здания Кабмина взрывотехники уничтожили муляж взрывного устройства.

Также в полицию прислали на электронную почту сообщение о закладке взрывчатки в Харькове. Тогда речь шла о 17 зданиях, включая аэропорт, железнодорожные и автостанции, железнодорожный вокзал, станции метро и т.д.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.