Туристка пыталась вывезти в Китай в кроссовках два кило золота

В России сотрудники таможенного автомобильного пункта пропуска Забайкальск в Читинской области обнаружили 10 слитков золота массой 2 килограмма в обуви у выезжающей в Китай россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ (ФТС) в понедельник, 12 августа.

"10 небольших золотых слитков общей массой около 2 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в обуви выезжающей в Китай гражданки России. Ценный груз стоимостью свыше 4 млн рублей (более $61 тысяч – ред.) удалось выявить с помощью стационарного металлоискателя: золото было спрятано под стельками кроссовок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что досмотр сотрудники пункта пропуска решили провести из-за того, что перед началом таможенного контроля женщина заметно нервничала.

Экспертиза установила, что слитки были изготовлены из золота кустарным способом. Кроме того, промышленные пробы и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.

В ФТС добавили, что россиянка намеревалась продать в Китае золото, доставшееся ей по наследству. В отношении женщины возбуждено дело по статье о контрабанде (ч.1 ст.226.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Дуала в Камеруне изъяли 60 килограммов контрабандного золота стоимостью $2,8 млн. Оно было спрятано в одеялах, предназначенных для пассажиров лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines.

Также сообщалось, что француз заказал бикини для жены, а получил в посылке золотые слитки на 20 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net