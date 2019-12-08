Зеленский уволил 19 глав райадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати Львовской областей. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте президента в понедельник, 12 августа.

Речь идет о главах Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской, Ясиноватской (Донецкая область), Яворивской, Старосамборской, Сокальской, Сколевской, Радеховской, Перемышлянской, Николаевской, Золочевской, Жидачевской, Бусской и Бродовской райгосадминистраций (Львовская область).

Все главы райадминистраций были уволены с аргументацией "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Напомним, что ранее Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря.

Также сообщалось, что Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства.

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Источник: korrespondent.net