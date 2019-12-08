Новая кнопка и Большой брат. Когда заработает Рада

Новая Верховная Рада соберется уже в августе. Рабочая группа по подготовке первого заседания уже начала свою работу. Возглавил ее лидер партии Слуга Народа Дмитрий Разумков. Он же станет и новым спикером парламента.

Корреспондент.net выяснил, как депутаты готовятся к работе.

О чем договорились

Депутаты решили, что в каждом парламентском комитете может быть от 7 до 31 депутата.

Создана отдельная рабочая группа по распределению комитетов.

Разумков уже предложил оппозиции предоставить свои предложения по их представительству в комитетах. Еврпоейская солидарность предложила, чтобы комитет по вопросам национальной безопасности возглавил их представитель – генерал Михаил Забродский.

Но в Слуге Народа ответили, что у них есть свои люди в этот комитет. Его собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича –одноклассница Владимира Зеленского.

Уже понятно, что спикером будет Разумков, а его первым заместителем другой представитель Слуги Народа Руслан Стефанчук. В президиуме парламента вакантной остается только одна должность – первого заместителя главы Рады. Ее могут отдать оппозиции.

Разумков заявил, что он лично за Виктора Медведчука или Петра Порошенко на этой должности голосовать не будет.

Что нужно сделать

Согласно регламенту, прежде чем начать обычную работу, новоизбранная Рада должна принять следующие решения в четкой последовательности:

сформировать временный президиум первой сессии - по одному представителю от фракции

сформировать и зарегистрировать депутатские фракции и группы

заслушать доклад председателя Верховной Рады Украины предыдущего созыва Андрея Парубия о состоянии законодательной работы в парламенте

выбрать счетную комиссию

избрать председателя Верховной Рады, а потом его заместителей

заслушать послание президента Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Кнопка

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает на запуск сенсорных кнопок для голосования, установленных еще в 2008 году, в Раде к новой сессии.

"Учитывая, что мы не успеем сделать до осени масштабную электронную карточку, на прошлой неделе я дал поручение аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки. Перепрограммировать, найти механизм, найти способ", - сказал он.

По его словам, для этого специалистам необходимо несколько недель поработать в сессионном зале после завершения пленарных заседаний.

Парубий надеется, что следующая каденция парламента будет работать с сенсорной кнопкой, если система будет работать качественно. Такая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать президент Владимир Зеленский.

"Не знаем (успеем ли запустить)", - сообщила руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк.

Первый заместитель главы аппарата Рады Николай Шевчук заявил, что сенсорные кнопки до сих пор не установлены и не протестированы.

"Они есть, но они не работали и непонятно, заработают ли... Чтобы протестировать, нужно 450 человек", - подчеркнул Шевчук.

Большой брат

Фракция Слуга Народа в новой Раде собирается запустить систему мониторинга голосований депутатов. Внутри фракции систему называют Большой брат.

Система предназначена для того, чтобы выявлять возможные случаи политической коррупции. Она будет анализировать открытые данные с сайта Верховной Рады о том, как голосуют депутаты за каждый законопроект. Цель Большого брата - обнаруживать аномалии в голосованиях. Ему потребуется от четырех до шести месяцев, чтобы научиться точно выявлять необычное поведение депутатов.

При этом Большой брат не будет принимать никаких решений, а только сообщать об аномалиях. Исследовать причины аномалий должны люди.

В случае, если подозрения в коррупции подтвердятся, во фракции обещают проводить с такими депутатами "воспитательные беседы", а при наличии существенных доказательств - подавать жалобы в правоохранительные органы, а так же информировать журналистов и общественность.

Разработчики системы - активисты, изучающие возможности искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией. Они пожелали остаться анонимными, чтобы на них не пытались повлиять и получить доступ программе, сделав ее уязвимой.

Источник: korrespondent.net