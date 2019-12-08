Под Киевом полностью сгорела маршрутка

В городе Вишневом, под Киевом, ночью дотла сгорела маршрутка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области в понедельник, 12 августа.

Маршрутка стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Спасателей на место происшествия вызвали в 2:37 ночи. Пожар был локализован в 2:44 и полностью ликвидирован в 3:08.

Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Пострадавших не обнаружили. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что ранее от удара молнии сгорели 40 домов на колесах.

Также сообщалось, что в Украине объявлен высший уровень пожароопасности.

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Источник: korrespondent.net