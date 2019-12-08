На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 12 августа.
Отмечается, что противник применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое и Зайцево.
Напомним, за сутки 11 августа сепаратисты восемь раз обстреляли полиции ВСУ. Один украинский военный получил ранение.
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Источник: korrespondent.net
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