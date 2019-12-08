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12. 08. 2019

На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 12 августа.

Отмечается, что противник применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое и Зайцево.

Напомним, за сутки 11 августа сепаратисты восемь раз обстреляли полиции ВСУ. Один украинский военный получил ранение.

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Источник: korrespondent.net

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