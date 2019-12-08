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12. 08. 2019

В Багдаде взорвался склад с оружием

В столице Ирака – Багдаде – прогремел сильный взрыв. Взорвался склад с оружием и боеприпасами, сообщает Sky News Arabia в понедельник, 12 августа.

По предварительным данным, взрыв произошел в районе Абу-Дашир, где находится одна из военных баз шиитского народного ополчения.

Несколько снарядов упало близ посольства США. Американское диппредставительство, расположенное в "зеленой зоне" – правительственном квартале в центре Багдада, включило сирены оповещения, предупреждая об опасности.

В свою очередь телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя оперативного командования иракской армии в Багдаде сообщил, что взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов.

Информации о пострадавших и причиненном материальном ущербе пока нет.

Напомним, 5 августа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе Красноярского края РФ. Местные власти объявили режим ЧС. Спустя несколько дней взрывы возобновились с новой силой.

Также сообщалось о взрывах в Турции на складе военной техники.

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Источник: korrespondent.net

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