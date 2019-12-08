Слуга народа имела "армию тайных комиссаров" - СМИ

На партию Слуга народа во время избирательной кампании в Верховную раду работала сеть технологов консультантов. Об этом со ссылкой на главу штаба партии Александра Корниенко сообщает Громадское в понедельник, 12 августа.

"У нас есть сеть технологов-консультантов. Это такая полусекретных история. Никто не знает, кто они. Мы не можем их "светить", - заявил Корниенко.

По его словам, технологов закрепили за областями, и они консультировали кандидатов-мажоритарщиков: учили, как общаться с избирателями, подбирали членов избирательных комиссий, а иногда сами возглавляли избирательный штаб кандидата.

Корниенко вместе со своим университетским приятелем Артемом Михайлюком (№ 142 в списке Слуги народа) на старте кампании придумал им название - "комиссары". Именно Михайлюк сформировал команду комиссаров.

"Мы понимали, что большинство мажоритарных кандидатов никогда не имели отношения к выборам. Им нужна какая методологическая помощь, советы, подсказки. Моя задача была сформировать такую ​​команду, которая сможет им помогать", - сказал Михайлюк.

В подчинении Слуги народа было 25 комиссаров. Их закрепили за отдельными регионами. По словам Михайлюка, у "комиссаров" было четыре функции: говорить, что следует делать; говорить, что не стоит делать; говорить, как делать; посмотрев со стороны, дать обратную связь.

Имен "комиссаров" Корниенко и Михайлюк не разглашают.

"Это украинские специалисты, работающие, скажем так, на разных избирательных кампаниях. И они на волонтерских началах согласились помочь", - утверждает Корниенко.

Напомним, что ранее в Слуге народа рассказали о местных выборах и введении института префекта.

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Источник: korrespondent.net