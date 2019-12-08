СНБО игнорирует вакцинацию - Супрун

СНБО Укаины не реагирует на обращения Ульяны Супрун о том, что ситуация с вакцинацией в стране имеет угрожающий характер. Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebookв понедельник, 12 августа.

"Моей первой инициативой после прихода в Министерство здравоохранения Украины было обращение к СНБО с призывом созыва заседания по вопросу вакцинации населения. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли", - отметила Супрун.

Она напомнила, что в 2014 году меньше 40% детей были вакцинированы. В течение последних шести лет в Украине отмечается рост заболеваемости гемофильной инфекции в 10 раз, коклюшем в 3,5 раза, заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза, столбняком - в 2 раза. На стабильно высоких отметках держится заболеваемость острым и хроническим гепатитом В.

По состоянию на середину 2019 зарегистрировано более 54 тысяч случаев заболевания корью, а с начала вспышки умерло 39 человек.

Супрун подчеркнула, что все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть.

"Они качественные, безопасные и эффективные. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции", - объяснила Супрун.

Она также заявила, что, начиная с 2016 года, показатели охвата вакцинами улучшаются. Но этого недостаточно для формирования прочного коллективного иммунитета. Для этого нужно, чтобы уровень вакцинации населения составлял 95%.

"Только своими усилиями МОЗ Украины значительно труднее сделать вакцинацию приоритетом для представителей местных властей. Но поднять этот вопрос на национальный уровень может заседания СНБО", - написала Супрун и призвала совет не игнорировать опасность для жизней украинцев.

Напомним, что ранее Супрун напомнила о прививках перед школой, а также показала пример, сделав прививку от дифтерии и столбняка.

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Источник: korrespondent.net