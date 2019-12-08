МИД рекомендовал украинцам не участвовать в протестах в Гонконге

Министерство иностранных дел Украины не рекомендует гражданам Украины участвовать в собраниях, демонстрациях и протестах в Гонконге. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в понедельник, 12 августа.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в Гонконге и ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", - сказано в сообщении.

Протесты в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. В ночь на понедельник полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Протестующие устраивают сидячие забастовки на железнодорожных станциях и станциях метро, блокируя работу транспорта.

Как известно, в Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. В последние две недели протесты сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

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Источник: korrespondent.net