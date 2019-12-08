ГПУ сообщила о подозрении двум сепаратистам: они вербовали детей

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении двум боевикам, которые вербовали детей для участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 12 августа.

Подозреваемые возглавляли так называемые военно-патриотические клубы Спартанцы и Амазонки и общественное военно-патриотическое движение Молодая гвардия.

Основные задачи таких объединений - вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.

Подозреваемым инкриминируют осуществление организационного содействия деятельности террористической организации; создание не предусмотренных законами военизированных формирований и участие в их деятельности; руководство не предусмотренным законами военизированным формированиями; совершение по предварительному сговору группой лиц нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых, сообщили ГПУ.

Прокуратура сообщила, что открыла уголовное производство по видео, обнародованному Восточной правозащитной группой в мае.

Напомним, что ранее в Харькове врач продавал рецепты на наркотики и психотропы.

Также сообщалось, что в Киеве на взятке в пять тысяч долларов задержаны два прокурора.

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Источник: korrespondent.net