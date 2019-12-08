Президент внес изменения в указ об увольнении главы Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ главы государства №592/2019 был обнародован в понедельник, 12 августа.

"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об увольнении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий", − говорится в документе.

Напомним, 31 мая Зеленский одним указом уволил Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы, а другим с военной службы в запас.

На его должность 13 июня был назначен Сергей Дейнеко – полковник, начальник Луганского пограничного отряда.

Зеленский уволил двух замов главы Госпогранслужбы, назначенных Порошенко

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Источник: korrespondent.net