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13. 08. 2019

США ужесточат правила получения виз

 
Белый дом обнародовал распоряжение, которое ужесточит правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило агентство Reuters.
 
Нововведение выдвинул помощник президента США Дональда Трампа по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер. Документ вступит в силу 15 октября.
 
Согласно распоряжению, заявления на временные или постоянные визы будут отклонены, если  иммигрант имеет низкий доход или получает помощь со стороны государства − социальное пособие, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.
 
Отрицательной характеристикой станет также недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".
 
Тем, кто не соответствует критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание.
 
Отмечается, что из-за этого для некоторых категорий иммигрантов значительно осложнится процесс получения легального статуса в США.
 
Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет американскому правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. 
 
Под нее попадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние 36 месяцев.
 
По словам и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кена Кучинелли, "закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций".
 
Он заявил журналистам, что благодаря такому решению они "не будут обузой для общества" и "смогут встать на ноги самостоятельно, как иммигранты в предыдущие годы".
 
По словам чиновника, это положительно скажется на интересах налогоплательщиков. 
 
В Национальном иммиграционном юридическом центре заявили, что оспорят новое правило в суде.

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Источник: korrespondent.net

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