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13. 08. 2019

На Луганщине осудили мужчину за жестокое обращение с собакой

 
Северодонецкий городской суд Луганской области вынес приговор мужчине, который избил собаку и сбросил ее со второго этажа дома. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По материалам следствия, 30 июня 37-летний мужчина жестоко избил беспородную собаку и сбросил ее со второго этажа своей квартиры. Животное подобрал на улице за несколько дней до инцидента.  

Собака получила травмы, несовместимые с жизнью. Животное пришлось усыпить.

Отмечается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 299 УК (жестокое обращение с животными) и вынес ему приговор в виде двух лет ограничения свободы с установлением максимального трехлетнего испытательного срока.

Ранее сообщалось, что Глобинский районный суд Полтавской области приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за нанесение увечий коту.
 
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Источник: korrespondent.net

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