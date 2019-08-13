На Луганщине осудили мужчину за жестокое обращение с собакой

По материалам следствия, 30 июня 37-летний мужчина жестоко избил беспородную собаку и сбросил ее со второго этажа своей квартиры. Животное подобрал на улице за несколько дней до инцидента.
Собака получила травмы, несовместимые с жизнью. Животное пришлось усыпить.
Отмечается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 299 УК (жестокое обращение с животными) и вынес ему приговор в виде двух лет ограничения свободы с установлением максимального трехлетнего испытательного срока.
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Источник: korrespondent.net
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