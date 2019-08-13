США поддержат Brexit без соглашения с ЕС − Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддержит решение Великобритании выйти из Евросоюза без соглашения с ЕС. Об этом он сообщил в понедельник, 12 августа, во время визита в Лондон, пишет Reuters.
"Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержим его", − подчеркнул Болтон.
По словам советника Трампа, Лондон и Вашингтон смогут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.
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Источник: korrespondent.net
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