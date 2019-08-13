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13. 08. 2019

В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE

 
В США во вторник, 13 августа, вступает в силу запрет на закупку и использование государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Об этом сообщило агентство ТАСС.
 
Отмечается, что соответствующее уведомление нескольких министерств было направлено в сборник официальных документов американского правительства.
 
В документе отдельным пунктом упоминается телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei и их дочерних предприятий.
 
Запрет также распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.
 
Кроме того, запрещено приобретать услуги у перечисленных юридических лиц.
 
Напомним, 15 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".
 
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Источник: korrespondent.net

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