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13. 08. 2019

Британским военным летчикам разрешили отпускать бороду

Представителям Королевских воздушных сил Великобритании (RAF) впервые в истории разрешили отпускать бороду. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщило ВВС.

"Этот шаг будет способствовать открытости, поможет расширить кадровый резерв и сохранить наш высококвалифицированный персонал", – цитирует агентство заявление RAF.

Отмечается, что правило, которое вступит в силу 1 сентября, разрешает военнослужащим носить "опрятную, аккуратно подстриженную густую бороду". В то же время неухоженные или жиденькие бороды – неприемлемы.

Что же касается остальной британской армии, где разрешены только усы, здесь правила внешнего вида персонала пересматриваться не будут. Отращивать бороды можно будет исключительно по оперативным причинам, например, во время секретных операций.

Как известно, в свое время принцу Гарри, чтобы надеть форму военного летчика на свадьбу, пришлось просить специальное разрешение, поскольку он носит бороду.

Ранее сообщалось, что украинским военным разрешили носить усы и бороды.

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Источник: korrespondent.net

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