Лента RSS
Подписаться на ленту
13 августа 2019, вторник, 07:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
13. 08. 2019

Итоги 12.08: "Янтарный разнос" и допрос Порошенко

 
Президент представил нового главу Житомирской ОГА
 
Президент Владимир Зеленский назначил новым губернатором Житомирской области Виталия Бунечко, который ранее работал первым заместителем начальника Главного управления СБУ в Донецкой области.
 
Зеленский потребовал отставки силовиков из-за незаконной добычи янтаря
 
В ходе визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский потребовал уволить местного руководителя полиции, СБУ и лесного хозяйства из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.
 
Также глава государства поручил поручил главе Нацполиции Сергею Князеву уволить руководителей райотделов полиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ровенской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области
 
Корреспондент.net собрал подробности "янтарного разноса" президента.
 
ГБР допросило Порошенко
 
В Государственном бюро расследований 2,5 часа допрашивали бывшего президента Петра Порошенко. Он был вызван в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.
 
Отметим, в это время под зданием ГБР проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко.
 
Директор ведомства Роман Труба заявил, что в следующий раз экс-главу государства могут допросить на полиграфе.
 
Яйца и детектор лжи. Как Порошенко на допрос ходил
 
Президент уволил 18 глав районных администраций
 
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати Львовской областей. 
 
Все чиновники были уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
 
США и талибы завершили переговоры о мире
 
Представители США и движения Талибан перешли к этапу консультаций со своими лидерами после восьмого тура переговоров для завершения 18-летней войны в Афганистане. 
 
Известно, что соглашение между США и талибами будет охватывать вывод иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии, что страна не станет убежищем для других экстремистских групп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.