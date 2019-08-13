Итоги 12.08: "Янтарный разнос" и допрос Порошенко

Президент представил нового главу Житомирской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил новым губернатором Житомирской области Виталия Бунечко, который ранее работал первым заместителем начальника Главного управления СБУ в Донецкой области.

Зеленский потребовал отставки силовиков из-за незаконной добычи янтаря

В ходе визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский потребовал уволить местного руководителя полиции, СБУ и лесного хозяйства из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.

Также глава государства поручил поручил главе Нацполиции Сергею Князеву уволить руководителей райотделов полиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ровенской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области

Корреспондент.net собрал подробности "янтарного разноса" президента.

ГБР допросило Порошенко

В Государственном бюро расследований 2,5 часа допрашивали бывшего президента Петра Порошенко. Он был вызван в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Отметим, в это время под зданием ГБР проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко.

Директор ведомства Роман Труба заявил, что в следующий раз экс-главу государства могут допросить на полиграфе.

Яйца и детектор лжи. Как Порошенко на допрос ходил

Президент уволил 18 глав районных администраций Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати Львовской областей. Все чиновники были уволены с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". США и талибы завершили переговоры о мире Представители США и движения Талибан перешли к этапу консультаций со своими лидерами после восьмого тура переговоров для завершения 18-летней войны в Афганистане. Известно, что соглашение между США и талибами будет охватывать вывод иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии, что страна не станет убежищем для других экстремистских групп.

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Источник: korrespondent.net