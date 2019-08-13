В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украину из Центральной Европы перемещается активный атмосферный фронт, в связи с чем в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины в метеорологическом предупреждении.

В сообщении указано, что в связи с резким ухудшеним погодых условий в Украине объявили второй уровень опасности (желтый) днем ​​13 августа.

"В течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности (оранжевый)", - сказано в сообщении.

В четверг, 14 августа в западных областях ожидается резкое снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °).

Погода в Украине: жара, местами дожди

Ранее в ГСЧС объявили в Украине высший уровень пожароопасности.

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Источник: korrespondent.net