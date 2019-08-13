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13. 08. 2019

Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный

В течение суток сепаратисты на Донбассе применили гранатометы и снайперское оружие. В результате один украинский военный получил ранения. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил пресс-центр ООС.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Были также применены снайперская оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Талаковка, Пески, Гнутово, Зайцевое, Майорск.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - отметили в ООС.

От начала текущих суток враг три раза нарушил режим прекращения огня. Обстреливались позиции сил ООС возле Талаковки, Водяного, Гнутового.

Напомним, за сутки 11 августа на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов, ранение получил один военный.

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Источник: korrespondent.net

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