В Ровно задержали торговцев людьми

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность торговцев людьми, которые переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в состав группы входило трое жительниц Ровно.

"Злоумышленницы подыскивали женщин, которые нуждались в деньгах для решения материальных проблем, и занимали им соответствующие средства. Однако для возвращения "кредитов" фигуранты производства предлагали женщинам "высокооплачиваемую" работу в одной из стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать одну из злоумышленниц в аэропорту Львова во время отправки очередной женщины за границу. Одновременно с этим в Ровно задержали еще двух участниц группы торговцев людьми.

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее в Мариуполе была задержана группа, переправлявшая украинок в Чехию для продажи в сексуальное рабство.

Как сообщалось, в 2019 году от торговцев людьми пострадали 170 украинцев. Среди пострадавших - 98 мужчин, 67 женщин, трое несовершеннолетних и двое малолетних детей.

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Источник: korrespondent.net