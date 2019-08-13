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13. 08. 2019

НБУ отреагировал на обвинения НАПК в адрес Смолия

Глава Нацбанка не получал информацию о результатах проверки его деклараций, но готов сотрудничать с антикоррупционными органами. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на сообщение НАПК.

"Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы", - говорится в сообщении НБУ.

Вместе с тем в банке отметили, что являются сторонниками политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставят полный комментарий ситуации.

Напомним, накануне НАПК сообщило о нарушениях на миллионы в декларации главы НБУ. Так, Смолий "забыл" внести в декларации за три года имущества более чем на 18 миллионов гривен.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия новым главой Нацбанка 15 марта 2018 года. До этого он занимал пост замглавы центробанка.

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Источник: korrespondent.net

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