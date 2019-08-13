В НБУ назвали причины инфляции в июле

Рост цен на промтовары замедлился из-за укрепления гривны, а погодные условия повлияли на рост цен на некоторые продукты. Об этом говорится в комментарии Нацбанка относительно инфляции в июле.

Отмечается, что по итогам июля потребительские цены снизились на 0,6%. В годовом измерении инфляция составила 9,1% (в июне 9%). Базовая инфляция в годовом измерении в июле не изменилась и составила 7,4%.

Как отметили в Национальном банке Украины, на стоимость потребительской корзины влияли различные факторы. В частности, благодаря укреплению гривны в июле продолжалось замедление роста цен на непродовольственные товары. Незначительно подорожала бытовая техника, автомобили, товары личного ухода. Цены на одежду и обувь почти не изменились за год, а компьютерная техника даже подешевела.

Несущественно замедлилось подорожание услуг: снизились темпы роста стоимости содержания домов и придомовых территорий, услуг гостиниц, парикмахерских, такси, аренды жилья, стоматологии.

Темпы подорожания продуктов питания с высокой степенью обработки не изменились. Существенный рост цен на мясные и молочные продукты был компенсирован замедлением роста цен на хлеб, шоколад, соусы, рыбные консервы, маргарин и спреды.

Также из-за неблагоприятных погодных условий подорожали некоторые овощи (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны). Росли цены на мясо и молоко. В то же время благодаря поступлению нового урожая замедлился рост цен на овощи борщевого набора.

Темпы рост административно регулируемых цен снизились, в частности, из-за удешевления газа для населения. Также замедлился рост стоимости табачных изделий и алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в Украине два месяца подряд фиксируют дефляцию.В июле дефляция в Украине выросла до 0,6% после 0,5% в июне.

Как сообщалось, благодаря дефляции в июне, Украина покинула топ-20 стран мира с высокой инфляцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net