Самолет главы МИД Германии сломался в четвертый раз

Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник, 12 августа, не смог вовремя вылететь на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк из-за неисправности правительственного самолета, сообщает DW.

"Борт A321 был заменен в Берлине на другой самолет из-за дефекта вентиляционного клапана, расположенного на крыле", - сообщили немецкие ВВС в Twitter.

Маас в результате вылетел на полчаса позже запланированного.

Позже его самолет сел на дозаправку в аэропорту Кефлавик в Исландии, там возникли сложности с полной заправкой самолета, так что Маасу и всей делегации пришлось покинуть самолет и подождать продолжения полета в терминале.

Напомним, в мае Маас не смог вовремя вылететь в Болгарию из-за поломок вспомогательной турбины самолета. А 1 апреля глава МИД Германии Хайко Маас опоздал на встречу в ООН из-за поломки самолета. Во время посадки у воздушного судна А340 Конрад Аденауэр производства европейского концерна Airbus лопнуло одно из колес шасси.

В феврале, Маас из-за технической неисправности правительственного самолета не смог вылететь из столицы Мали Бамако. Тогда забирать немецкую делегацию из африканской страны пришлось другим правительственным самолетом А340 Теодор Гойс.

А в январе из-за проблемы с самолетом отложили вылет немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из Эфиопии.

В ноябре прошлого года поломка Конрада Аденауэра стала причиной того, что канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит Большой двадцатки.

Всего с конца 2018 уже около десяти официальных поездок членов правительства Германии были прерваны из-за технических проблем их самолетов.

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Источник: korrespondent.net