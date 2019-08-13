Взрыв в Багдаде: стало известно о десятках пострадавших

В результате взрыва на арсенале в южном пригороде Багдада погиб один мирный житель, еще 35 получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей правительства Ирака во вторник, 13 августа.

По словам официального представителя Министерства здравоохранения Ирака Саифа аль-Бадера, взрыв арсенала унес жизнь одного человека, еще 29 мирных жителей пострадали. Все раненые были доставлены в больницу.

Также источник в МВД Ирака сообщил, что еще шесть сотрудников сил безопасности военной базы, где находится арсенал, получили ранения.

Накануне стало известно о мощном взрыве на территории военной базы шиитского народного ополчения в районе Эд-Дора на юге Багдада. По предварительным данным, инцидент произошел в ходе утилизации старых боеприпасов. Несколько снарядов упали недалеко от посольства США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net