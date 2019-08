В центре Сиднея мужчина с криком "Аллаху акбар" зарезал женщину

Вооруженный ножом мужчина во вторник, 13 августа, напал на прохожих в центре Сиднея. По меньшей мере одна женщина умерла от ранений и еще одна ранена, сообщает Sydney Morning Herald.

Отмечается, что мужчина с ножом напал на женщину, пытался ранить других прохожих и прыгал на машине с криком "Аллаху акбар".

Злоумышленника задержали прохожие, которые помогали полицейским. По данным издания, мужчину зовут Мерт Ней, ему 21 год, он якобы знал женщину, которую убил.

Правоохранители говорят, что злоумышленник - не из списка подозреваемых в терроризме.

Позже выяснилось, что он сбежал из психиатрической клиники, и у него нашли при себе наркотики.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp