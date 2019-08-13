В Киевской области перекроют трассу на Одессу

В Киевской области в ночь на 14 августа перекроют трассу Киев-Одесса из-за строительства пешеходного перехода. Об этом сообщает региональное управление патрульной полиции во вторник, 13 августа.

Так, следующей ночью временно ограничат движение по автодороге М-05 Киев-Одеса в связи со строительством надземного пешеходного перехода. В полиции уточнили, что движение ограничат в направлении из Одессы в Киев.

"Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в Глевахе. Об изменениях в организации дорожного движения на данном участке будут сообщать временные дорожные знаки и разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда. Движение в направлении Одессы будет осуществляться без ограничений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа частично ограничили движение на Южном мосту. Ремонтные работы будут проводиться на эстакаде в направлении левого берега – ориентировочно 400 метров после Выдубичей.

Также в Киеве ограничивали движение фур из-за жары в период с 11:00 до 18:00.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net