Зеленский упростил россиянам получение гражданства

Президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России. Об этом говорится в указе президента, подписанном во вторник, 13 августа.

Речь идет об упрощении получения украинского гражданства "иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений".

В частности, в указе перечисляется необходимые документы для получения россиянами гражданства по упрощенной системе. Среди них - декларация об отказе от гражданства РФ и документ от МИД Украины, подтверждающий преследование за политические убеждения.

Кроме того, в указе говорится, что Кабинету министров Украины теперь необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады проект закона Украины относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическим преследованиям и иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.

В ответ президент Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.

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Источник: korrespondent.net