Петиция о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому об отмене финансирования политических партий из государственного бюджета набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Петиция зарегистрирована 23 июля бывшим депутатом Верховной Рады Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий было выделено около 1,5 млрд гривен.

"Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, в которой их лидеры поздравляют нас с праздниками", - написал он.

По мнению Томенко, использовать народные деньги на содержание партий в бедной стране - цинично и недопустимо.

Ранее президент в ответе на соответствующую петицию заявил, что поддерживает идею сокращения количества нардепов.

Также сообщалось, что петиция к Раде о реестре педофилов набрала 25 тысяч голосов.

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Источник: korrespondent.net