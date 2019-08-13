Погода на День Независимости Украины 2019: тепло и сухо

В августе у украинцев будет трехдневный уик-энд в честь Дня независимости Украины. Синоптики дали прогноз погоды на праздник и выходные дни.

Ожидается, что практически по всей Украине 24 августа погода будет теплой и ясной. Возможно незначительное похолодание: после 30-градусной жары днем температура поднимется в среднем до +25-27 градусов. Ночью температура опустится до 14-16.

В Киеве на День независимости ожидается теплая погода +24 днем и +14 ночью. На праздник будет солнечная погода с небольшими тучами. На следующие два выходных станет теплее - до +26 и тучи уйдут с неба.

Фото: world-weather

После Дня Независимости и до конца месяца в столице будет держаться примерно такая же погода.

Ранее сообщалось, как пройдет праздник Дня независимости в 2019 году. Также Корреспондент писал о том, что был обнародован план мероприятий ко Дню независимости.

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Источник: korrespondent.net