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13. 08. 2019

На Донбассе погиб снайпер полка Азов

При выполнении боевого задания 10 августа погиб 25-летний боец полка Азов Роман Романенко с позывным "Бич". Об этом сообщает пресс-служба полка во вторник, 13 августа.
 
 
Как сообщается, боец подорвался на вражеском фугасе.
 
В Азове уроженец Днепра служил с конца 2015 года в должности снайпера. 
 
Как сообщается, тело погибшего бойца не могли три дня эвакуировать из-за обстрелов. "13 августа Азов, в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко", - говорится в сообщении. При этом утверждается, что сепаратисты отказались  забрать остатки одного из своих представителей, погибшего у Зайцево.
 
О передаче тела погибшего сообщили и в "ЛНР". Там рассказали, что передали тело организации Эвакуация 200 при Минобороны Украины.
 
Передача состоялась на нейтральной территории вблизи населенного пункта Счастье. Вывоз тела зафиксировали представители СММ ОБСЕ.
 
Ранее в штабе ООС сообщили, что во время выполнения боевого задания 10 августа погиб нацгвардеец. Других подробностей не сообщалось.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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