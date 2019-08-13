В Николаеве женщина выбросила в урну тело новорожденного

Полиция Николаевской области обнародовала видео того, как неизвестная женщина избавилась от тела новорожденного ребенка на междугороднем автовокзале Николаева. Правоохранители просят помочь установить личность женщины, сообщается на сайте регионального управления Нацполиции.

Указано, что 14 июля около 13:00 на 12-й платформе автовокзала по проспекту Богоявленском, что в Ингульском районе города, в контейнере для мусора был обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам статьи об умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины).

Полицию интересует любая информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности или женщинах, которые, будучи беременными, говорили о том, что ребенок нежелателен, или которые были на последних сроках беременности, а сейчас нет ни признаков беременности, ни ребенка.

Ранее в Киеве женщина родила во дворе многоэтажки в Дарницком районе и ушла. С сильным кровотечением женщину обнаружили в соседнем дворе. Младенец выжил.

Также сообщалось, что во Львовской области женщина родила младенца и бросила его на территории кондитерского цеха, в котором работает. Ребенок погиб.

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Источник: korrespondent.net